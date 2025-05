"O objetivo continua a ser o mesmo. É ganhar o próximo jogo. Obviamente que, se o ganharmos, poderá acontecer [o acesso à Europa], mas não é isso que nos move. Não é isso que nos guia", declarou Vasco Matos, que falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro com o Farense, da 34.ª última jornada do campeonato.

Uma vez que o vencedor da Taça de Portugal vai ser o Benfica ou o Sporting, o quinto lugar da I Liga vai permitir o acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, já que 'leões' e 'águias' têm lugar garantido entre os primeiros classificados do campeonato, estando os açorianos em sexto, em igualdade pontual com o quinto, o Vitória de Guimarães, que vai defrontar o Sporting.

"Foi uma época extraordinária, mas não me quero concentrar muito nisso [no acesso à Europa]. Desde que aqui chegámos as coisas têm corrido muito bem. Criámos um grande grupo. Um compromisso muito grande entre todos. Uma honestidade muito grande. Isso deixa-nos muito orgulhosos", elogiou o treinador.

Vasco Matos lembrou que o próximo adversário, o Farense, também "vai estar numa luta", pela manutenção, e alertou para as dificuldades do próximo encontro.

"Temos o último jogo. Vamos dar o máximo, como sempre. No final, vamos fazer as contas. Eu disse há umas semanas que não iríamos tirar o pé do acelerador. Os jogadores assim o fizeram. Vamos para o último sprint", reforçou, prometendo uma "grande resposta", apesar das ausências por castigo de MT, Luís Rocha, Diogo Calila, Sidney Lima e Ricardinho.

Questionado sobre o futuro à frente do comando técnico dos açorianos, Vasco Matos lembrou que tem contrato até 2027.

"Tenho contrato. Não há muito mais a dizer sobre isso. Sinto-me muito bem aqui, sou muito feliz aqui. Acredito muito naquilo que é o nosso trabalho. Em relação ao futuro, tenho contrato. É só isso que posso dizer", afirmou.

O Santa Clara, sexto classificado, com 54 pontos, vai defrontar o Farense, 17.º e penúltimo com 27, no próximo sábado, às 18:00, no Estádio de São Luís, em Faro, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira (Associação do Porto).

RPYP // VR

Lusa/Fim