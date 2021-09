"Sinto que o Vizela devia ter mais pontos, não só pelas exibições, como pela qualidade do jogo e pela superioridade que teve em alguns desafios. Mas não conseguindo mais, estou satisfeito pela postura dos jogadores e o trajeto da equipa. Estamos dentro da perspetiva", disse o técnico dos minhotos.

Apesar dos seis pontos já somados, a equipa não vence há quatro jogos consecutivos [uma derrota e três empates], algo que o técnico garante não causar nervosismo no grupo de trabalho, antecipando que os triunfos "vão surgir com naturalidade".

"Estamos num processo evolutivo, mas com uma matriz de jogo muito vincada. Nos últimos três desafios fomos a segunda equipa com mais com remates do campeonato, e a quarta com mais cruzamentos. Isso revela o caudal e a coragem que temos mostrado. Estamos a evoluir", vincou o treinador.

Para este embate com o Portimonense, Álvaro Pacheco quer que o grupo mantenha "a estabilidade e maturidade", mesmo reconhecendo as dificuldades que vai encontrar no Algarve.

"O Portimonense tem estado muito bem no nosso campeonato, é uma equipa bem organizada, com boas dinâmicas ofensivas, que tem como princípios o pragmatismo e objetividade nas suas ações. Tem um plantel com excelentes jogadores e um bom treinador. Jogando em casa também vão jogar para ganhar. Será uma partida emotiva, entre duas excelentes equipas", antecipou o treinador do Vizela.

Com a partida agendada para domingo, dia de eleições autárquicas, a comitiva vizelense não vai poder exercer o seu direito de voto, uma vez que viaja já hoje para Algarve. A situação não preocupa Álvaro Pacheco.

"Sou um fanático e apaixonado por aquilo que faço. A data [da jornada] que marcaram será a ideal jogarmos. Para os adeptos que gostam de votar, têm de o fazer de forma antecipada. Para mim não é um problema", vincou o técnico.

Para este desafio, o guarda-redes Pedro Silva é o único elemento do plantel que consta no boletim clínico dos vizelenses. O ponta-de-lança Cassiano já treinou hoje integrado e pode ser opção para o jogo de domingo.

O Vizela, 12.º classificado com seis pontos, joga este domingo no reduto do Portimonense, sexto com 10, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

JPYG // AJO

Lusa/fim