Treinador do Vitória de Guimarães quer fazer segunda volta superior à primeira O treinador Ivo Vieira disse hoje que o Vitória de Guimarães pretende realizar uma segunda volta da I Liga portuguesa de futebol superior à primeira, começando com um triunfo sobre o Rio Ave, para a 18.ª jornada, na segunda-feira.





Após a eliminação da Taça da Liga, com uma derrota na meia-final com o FC Porto (2-1), na quarta-feira, o conjunto minhoto ficou de fora de todas as competições da época, à exceção do campeonato. Com mais tempo para preparar cada uma das 17 partidas que restam, o técnico considerou que os vimaranenses precisam de superar, nesse período, os 25 pontos que lhe valem até agora o sexto lugar.

"Estamos conscientes de que fizemos tudo para conseguir um objetivo de época [Taça da Liga]. Não conseguimos. Agora, temos de virar baterias e atenções para o campeonato. Neste momento, só temos o campeonato para nos focarmos e fazermos uma segunda volta melhor do que a primeira", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Rio Ave, às 18:45, em Guimarães

O 'timoneiro' vitoriano considerou, por isso, "fundamental" vencer um adversário que ocupa o sétimo posto, com os mesmos 25 pontos, e também disputa um lugar de acesso à Liga Europa da próxima temporada, dispondo de um "leque de jogadores bastante interessantes e de valia", que forma uma "equipa competitiva".

"É uma equipa que nos vai oferecer dificuldades, não só pelo historial recente, mas também pela capacidade da equipa, que oferece muitas dificuldades aos adversários em termos de posse e de controlo do jogo. Temos de tirar a bola ao Rio Ave e sermos competentes nos processos ofensivo e defensivo para levar de vencida uma boa equipa", realçou.

Ivo Vieira reconheceu ainda que a equipa sentiu "alguma frustração" após a derrota perante os 'dragões', mas sem se deixar afetar para os jogos que restam, até porque voltou a provar que é capaz de discutir qualquer jogo "de igual para igual com qualquer adversário".

O técnico realçou, aliás, que estaria mais preocupado com o Vitória de Guimarães, caso os seus jogadores "não tivessem tido bola" e só "tivessem defendido", e mostrou-se convicto de que a equipa, jogando doravante uma vez por semana, ainda "pode crescer mais" na segunda metade da época.

O técnico realçou ainda que o emblema minhoto procura "rentabilizar jovens", tendo, por isso, contratado de Easah Suliman, defesa central de 21 anos, ex-Aston Villa (Inglaterra), e apostado em João Pedro, ponta de lança de 23 anos que jogava na equipa B e marcou o golo do triunfo sobre o Santa Clara (1-0), na jornada anterior.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, e o Rio Ave, sétimo, ambos com 25 pontos, defrontam-se em partida da 18.ª jornada, agendada para as 18:45 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

