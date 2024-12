"É importante [vencer o Gil Vicente] porque queremos passar o Natal o mais tranquilo possível e queremos passá-lo em primeiro lugar", atirou o treinador, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão do encontro da 15.ª jornada.

Nesse sentido, vincou que "não adianta estar a pensar no dérbi", se não vencer o encontro no domingo, e apontou à terceira vitória consecutiva sob o seu comando, a segunda para o campeonato, argumentando que "o jogo com o Benfica ainda vem longe".

"Mas os jogadores sabem, eu tenho dito, é este jogo. É o jogo de domingo, é o jogo que temos de ganhar para passarmos um Natal mais descansados. Depois vão ser três dias onde vamos abstrair-nos um bocadinho do futebol e também tentar recuperar alguns jogadores para os próximos jogos", vincou João Pereira.

Precisamente sobre os "muitos jogadores lesionados" no plantel, o técnico revelou que "em princípio, não haverá nenhuma recuperação" para a visita ao Gil Vicente e remeteu para "depois" essa análise relativamente ao jogo com o Benfica.

Mas, questionado sobre se teria "pedido ao Pai Natal" alguma contratação no mercado de transferências de janeiro, para fazer face às ausências, aproveitou para reforçar a importância de vencer o Gil Vicente e preferiu 'apostar' na recuperação dos seus atuais jogadores indisponíveis.

"A prenda que eu peço é ganhar em Barcelos. E, se puder pedir mais outra, pedia a recuperação dos jogadores que estão lesionados", atirou o técnico que sucedeu a Ruben Amorim.

O Sporting visita o Gil Vicente no domingo, em partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio Cidade de Barcelos, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

Para além de Nuno Santos, que recupera de uma operação a um joelho, João Pereira não pode contar com o defesa Gonçalo Inácio e os médios Morita, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, também lesionados, nem com os defesas Ricardo Esgaio e St. Juste, expulsos no encontro da Taça de Portugal frente ao Santa Clara, na quarta-feira.

Os 'leões', que lideram o campeonato com 36 pontos, mais um do que o Benfica e mais dois do que o FC Porto, vêm de duas vitórias consecutivas, contra o Boavista (3-2), para a I Liga, e contra o Santa Clara (2-1), para a Taça de Portugal, que colocaram fim a uma série de quatro derrotas consecutivas de João Pereira ao 'leme' da equipa.

Já o Gil Vicente, orientado por Bruno Pinheiro, segue em 10.º lugar, com 16 pontos, mas vem de duas vitórias consecutivas na I Liga, contra Nacional (2-1, em casa) e Farense (1-0, fora), o que conseguiu pela primeira vez nesta época.

SYL // AJO

Lusa/Fim