Treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, castigado com um jogo

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) após ter sido expulso no jogo com o Sporting, da quarta jornada da I Liga.