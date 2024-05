"Espero um Benfica com uma grande equipa e muitos bons jogadores, orientado por um treinador de qualidade, que foi campeão a época passada e vai ser segundo classificado esta temporada. Será um jogo complicado frente a um adversário que vem moralizado com a vitória por 5-0 [frente ao Arouca] na jornada passada", analisou Luís Freire.

O técnico dos vila-condenses reconheceu que será um "jogo diferente" para a duas equipas, por ser de final de época, e ambos os conjuntos já não terem grandes objetivos a atingir, mas traçou metas para o seu grupo.

"Temos 11 jogos seguidos sem perder, e queremos acabar bem o campeonato, mantendo a invencibilidade. É um momento para desfrutar e mostrar a qualidade dos nossos jogadores. É um bom desafio para acabar época, mas temos de nos superar", disse Luís Freire.

O treinador quer, por isso, neste duelo com as 'águias', que a sua equipa se apresente com "humildade, trabalho e resiliência" e mostrar os argumentos que lhe permitiu superar uma época com várias contrariedades.

"Como treinador, diria que este foi o melhor trabalho de sempre. Foi uma época recheada de dificuldades, em que perdemos muitos jogadores em comparação com o ano passado, não pudemos ter reforços até meio da época, e, depois, tivemos de reconstruir o plantel e ainda tivemos alguns problemas salariais. Ainda assim, só temos uma derrota na segunda volta. É uma prestação fantástica", completou.

Luís Freire lembrou que o Rio Ave se tem dado bem nos jogos com as equipas do topo da tabela e espera manter essa tendência.

"Dos seis primeiros classificados ainda só não jogamos, nesta segunda volta, com o Benfica, e dos outros nenhum nos ganhou. Estamos sem perder neste último terço de campeonato. É algo que queremos manter", vincou.

Com contrato por mais um ano, Luís Freire disse já estar a preparar a próxima época, mesmo antecipando mudanças na estrutura do clube.

"Sabemos que o Rio Ave vai ter um investidor, mas a mim cabe-me fazer o meu trabalho e planear a próxima época. Estou otimista pelo futuro desportivo do clube em comparação com esta época", afirmou.

O treinador dos vila-condenses garantiu, ainda, que o avançado Ukra, que anunciou o final da carreira, vai ter oportunidade de jogar este último jogo, frente ao Benfica.

"Vai jogar e ter o momento para se despedir dos adeptos e do futebol português. Será uma homenagem merecida por tudo aquilo que deu ao Rio Ave, mas também ao futebol nacional", concluiu Luís Freire

O Rio Ave, 10.º classificado com 36 pontos, recebe esta sexta-feira o Benfica, segundo com 79, numa partida agendada para as 20:45, que terá arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto.

JPYG // AJO

Lusa/fim