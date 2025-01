Sem qualquer triunfo nas cinco jornadas anteriores, a equipa da vila de Moreira de Cónegos quer "muito voltar" às vitórias na sexta-feira, apesar de o técnico de 44 anos reconhecer que a formação arouquense, 15.ª classificada, com 16 pontos, vai criar dificuldades, numa fase em que contabiliza três encontros seguidos sem derrotas.

"[O Arouca] tem uma transição ofensiva muito forte. Em poucos toques, chega à frente. É uma equipa que 'arrisca', com mudança de ritmo forte. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Eles também vão encontrar uma boa equipa, a jogar 'olhos nos olhos'. Vai ser um jogo repartido, com momentos em que vamos dominar. Vamos fortes e confiantes", disse, na antevisão ao duelo.

À espera de ver a formação minhota "organizada, humilde e intensa" para voltar aos golos, após o 'nulo' caseiro com o Farense, César Peixoto reconheceu que os 'lobos' da serra da Freita se vão apresentar "motivados", numa fase em que estão a recuperar na tabela, ainda por cima no Estádio Municipal de Arouca, "um campo difícil".

"O Arouca tem muita qualidade individual. Tem recuperado e bem. A qualidade do plantel não se reflete na tabela classificativa. Vamos ver como estará a relva. Quando chove, costuma ficar em estado difícil. Em Guimarães, [no 2-2 com o Vitória], foi uma equipa muito forte na segunda parte, agressiva, com 'olhos' na baliza", acrescentou.

O 'timoneiro' da formação do concelho de Guimarães adiantou que o extremo Ivo Rodrigues, único reforço de 'inverno' confirmado, está convocado para o jogo de Arouca e vincou que a equipa precisa de se reforçar a "partir do momento em que há saídas", numa alusão à transferência do defesa Carlos Ponck para os israelitas do Hapoel Beer Sheva.

Convencido de que a estrutura 'cónega' "não vai falhar" na hora de colmatar as lacunas do plantel, César Peixoto perspetivou que o oitavo classificado da I Liga vai "ter uma equipa compacta e competitiva para abordar a segunda volta" e assumiu o desejo de ver o mercado de transferências encerrado o mais rapidamente possível.

O Moreirense, oitavo classificado, com 23 pontos, defronta o Arouca, 15.º, com 16, em partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa, agendada para as 20:15 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.

