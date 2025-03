"Temos de ser mais fortes nos duelos, mais intensos e agressivos, com mais fome de vencer. Acho que a equipa tem que, de uma vez por todas, dar um salto qualitativo em relação a isso. Não basta jogar bem, é preciso ter espírito de luta e saber sofrer quando necessário. Queremos dar continuidade ao caminho que temos traçado, acreditando no processo e no que temos trabalhado para que as coisas aconteçam", disse.

Vindo de uma derrota frente ao Benfica no último jogo do campeonato, César Peixoto frisou a importância de somar pontos neste duelo frente aos 'axadrezados', um adversário direto na luta pela manutenção.

"Será um jogo difícil e importante, como têm sido todos até então e como vão ser todos até ao final da época. Mas a equipa vai estar preparada, recuperou bem. Percebemos e analisámos o último jogo e identificámos os aspetos em que precisamos de ser melhores. Sabemos que temos de entrar mais fortes, determinados e com a mentalidade certa para enfrentar um adversário sempre complicado", afirmou.

O treinador alertou para as dificuldades que o Boavista pode criar, sobretudo no seu estádio, onde é tradicionalmente uma equipa combativa, algo que César Peixoto pretende, no mínimo, igualar.

"Temos que ter outra alma neste jogo, para conseguirmos vencer um Boavista que é, tradicionalmente, em casa, sempre muito difícil. É uma equipa que nunca desiste e que vai ser muito forte nos duelos, nas segundas bolas. Nós temos de estar preparados para isso, para depois, com a bola, mostrarmos a nossa ideia de jogo e colocarmos em prática aquilo que sabemos fazer bem", vincou

O técnico dos 'galos' reconheceu a importância de cada jogo na fase atual do campeonato e sublinhou que não existem partidas fáceis, dada a posição [14.º lugar] em que a equipa se encontra na tabela classificativa.

César Peixoto também abordou a arbitragem do encontro, referindo que o essencial é que a verdade desportiva seja respeitada, independentemente da equipa de arbitragem designada.

O técnico reiterou a sua confiança no plantel e nas várias soluções que tem ao seu dispor, reconhecendo que o experiente central Rúben Fernandes deve regressar à titularidade, depois de ter sido suplente no duelo frente ao Benfica.

O Gil Vicente, 14.º classificado, com 23 pontos, defronta esta terça-feira o Boavista, 18.º, com 15, num jogo no Estádio do Bessa, no Porto, que terá arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.

JPYG // VR

Lusa/fim