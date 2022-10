"Este é nitidamente um jogo diferente, com níveis de concentração mais elevados. Vamos encontrar um adversário de um outro patamar, que está a fazer um bom campeonato, mas esperamos aproveitar a vitória da Taça para conseguir outro resultado positivo", analisou Ivo Vieira.

Ao invés do Gil Vicente, o Desportivo de Chaves foi eliminado da Taça de Portugal, pelo Valadares Gaia, da Liga 3, algo que o técnico reconhece pode desmotivar adversário, embora lembrando que este é um desafio com "características diferentes".

"Quem ganha tem sempre motivação e confiança, e quem perde para uma equipa de um escalão inferior leva sempre um 'murro no estômago' na dimensão anímica. Mas, como disse, esta partida é diferente, terá uma competitividade que exigirá das duas equipas uma maior concentração", apontou Ivo Vieira.

Ainda recuando ao jogo da Taça de Portugal, o treinador foi confrontado com a produção ofensiva da equipa, com os três golos marcados, como sinal de melhoria nesse capítulo, algo que no campeonato vinha a ser identificado como uma pecha.

"Fizemos três golos e até podíamos ter conseguido mais. A abordagem dos jogadores, num contexto difícil, foi boa. Deram sinais que podemos fortalecer essas características de decisão no último terço, de ataque à profundidade e finalização. Mas não podemos descansar à sombra desses três golos, temos de sustentar o trabalho e foi isso que fizemos durante esta semana", partilhou Ivo Vieira.

O treinador do Gil Vicente foi ainda questionado sobre o facto de o Desportivo de Chaves ainda não ter vencido, esta época, em casa, e se tal é algo que a sua equipa pode explorar, jogando com a parte anímica do adversário.

"A minha responsabilidade é conseguir resultados positivos para o Gil Vicente, é nisso que temos trabalhado, tendo como referência o que podemos fazer e a nossa necessidade de vencer, e não pelo facto de o Desportivo de Chaves ainda não ter vencido em casa", analisou Ivo Vieira.

O Gil Vicente, 14.º classificado, com nove pontos, desloca-se este domingo a casa do Desportivo de Chaves, 11.º, com 12, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

