Líder da tabela, com 19 pontos após sete jogos, a equipa italiana está qualificada para os oitavos de final e precisa apenas de um empate para garantir automaticamente o primeiro lugar, mas o técnico de 61 anos avisou que os seus jogadores "não podem relaxar" no Estádio Municipal de Braga, diante de "um adversário bom", que diz "respeitar muito".

"Não somos favoritos. Vimos muitas partidas do Braga. É uma equipa perigosa, que tem uma construção 'vertical', que tanto joga com três defesas, como com quatro. Tivemos pouco tempo para preparar a partida. A Lazio tem de ser uma equipa atenta. Vamos defrontar um adversário de nível, que vai querer lutar muito no seu estádio", disse o técnico italiano, na antevisão ao encontro de quinta-feira, agendado para as 20:00.

Na antecâmara do duelo com a equipa portuguesa, 27.ª classificada, que precisa de vencer e depende ainda de outras equipas para garantir o play-off, Marco Baroni prometeu dar oportunidade a alguns jogadores jovens, sem 'beliscar' o objetivo de vencer.

"Amanhã (quinta-feira), joga-se uma partida de Liga Europa difícil, contra um adversário importante. É uma oportunidade coletiva, mas também para cada jogador. Queremos ser uma equipa com atenção, determinação e vontade em campo para fazer uma grande partida", acrescentou.

Derrotada no domingo pela Fiorentina (2-1), para a Série A italiana, prova em que ocupa a quarta posição, a equipa de Roma quer melhorar a produção ofensiva face a esse jogo, sabendo que o português Nuno Tavares e ainda Patric, Lazzari, Vecino e Guendouzi falham o encontro de Braga, lesionados, e que Zaccagni e Rovella estão castigados.

A cumprir a primeira época nas competições da UEFA, Marco Baroni frisou que está a aproveitar a competição para crescer como treinador e assumiu o desejo de ver a equipa 'biancocelesti' suceder à Atalanta como vencedora da Liga Europa, sabendo que há "muito trabalho pela frente".

Ao lado do técnico, o defesa-central Alessio Romagnoli, internacional italiano, vincou que o conjunto romano tem de ter "força mental" e "trabalhar muito" para derrotar os 'arsenalistas' no seu reduto.

Os italianos da Lazio, primeiros classificados da fase de liga da Liga Europa, com 19 pontos, defrontam o Sporting de Braga, 27.º, com sete, em desafio da oitava e última jornada, agendado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, sob arbitragem do inglês John Brooks.

TYME // VR

Lusa/Fim