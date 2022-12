O embate entre os 15.ºs classificados da I Liga e da II Liga apenas ficou resolvido aos 50 minutos, quando o avançado João Vieira converteu com sucesso uma grande penalidade, numa partida em que os forasteiros acabaram a jogar com 10 elementos devido à expulsão de Riccieli.

Os primeiros 30 minutos demonstraram um Torreense a querer disputar o resultado, enquanto a formação famalicense não conseguia desfeitear a boa organização defensiva adversária.

O primeiro sinal de perigo, inclusive, foi dado pela equipa comandada por Pedro Moreira, aos nove minutos, num lance em que o defesa Gustavo Marques, ainda distante, rematou muito próximo do poste esquerdo da baliza defendida por Luiz Júnior.

Até ao intervalo, a equipa de João Pedro Sousa aproximou-se da área visitante, mas foram os 'azuis-grená' a estarem de novo perto do tento inaugural: aos 42 minutos, João Vieira foi lançado em desmarcação por Juan Balanta, mas atirou por cima quando já só tinha o guarda-redes pela frente.

Não foi à primeira, mas foi à segunda. A abrir a etapa complementar, o Torreense beneficiou de uma grande penalidade por mão na bola de Jhonder, que só foi assinalada com recurso a videoárbitro, e, desta vez, João Vieira não desperdiçou, animando a partida, aos 50 minutos.

Aos 67, o avançado dispôs de duas novas oportunidades em zona privilegiada, mas valeu o 'muro' Luiz Júnior nas duas ocasiões. Pouco depois, foi Juan Balanta a ficar próximo de um golo de antologia.

A missão do Torreense, que estava a ser encostado à sua zona defensiva, acabaria por ficar mais tranquila aos 79 minutos, quando Riccieli deixou a equipa de Famalicão reduzida a 10, depois de ter visto o segundo cartão amarelo (49 e 79), sendo que, até ao apito final, foi a equipa de Torres Vedras a beneficiar de mais oportunidades para dilatar o marcador, ainda que sem sucesso.

Com este resultado, o Torreense, que joga o seu último encontro na fase de grupos na terça-feira (20:45 horas) na visita ao Estoril Praia, partilha a liderança do Grupo H com o Académico de Viseu, ambas com cinco pontos em três jornadas, ao passo que o Famalicão, que recebe o Tondela na sexta-feira (20:45 horas), é último, com apenas um ponto conquistado em duas rondas.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense -- Famalicão, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, João Vieira, 50 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Paulo, Gustavo Marques, Simão Rocha, João Lameira, Juan Balanta (Keffel Resende, 90+3), João Oliveira, Cícero Alves, Frédéric Maciel (Diego Raposo, 78) e João Vieira (Neneco Renteria, 88).

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Guilherme Morais, Diego Raposo, Rui Silva, Duarte Carvalho, Picas, Neneco Renteria e Keffel Resende).

Treinador: Pedro Moreira.

- Famalicão: Luiz Júnior, Martin Aguirregabiria, Enea Mihaj, Riccieli, Rúben Lima (Kadile, 64), Youssouf Zaydou (André Simões, 64), Colombatto (Pelé, 66), Pedro Brazão (Alejandro Millán, 75), Iván Jaime (Diogo Queirós, 82), Francisco Moura e Jhonder.

(Suplentes: Dalberson, Diogo Queirós, André Simões, Alejandro Millán, Gustavo Assunção, Kadile, De La Fuente, Pelé e Pablo Jesus).

Treinador: João Pedro Sousa.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Colombatto (22), João Oliveira (33), Jhonder (49), Riccieli (49 e 79), Gustavo Marques (52), Cícero Alves (57), Frédéric Maciel (64) e João Lameira (75). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Riccieli (79).

Assistência: 355 espetadores.

