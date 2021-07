O aumento de casos nos últimos dias tem gerado preocupação entre os especialistas em saúde, que temem que a competição desportiva se possa tornar num evento super propagador de variantes altamente contagiosas, como a Delta, que já corresponde a uma percentagem significativa dos novos contágios em Tóquio e a nível global.

Os números de hoje, os mais elevados desde meados de janeiro, foram registados um dia antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão decorrer sem público devido às restrições em vigor na capital, mas que vai contar com a presença de 950 convidados e pessoas ligadas à organização.

Na aldeia olímpica de Tóquio2020, o número de infetados com covid-19 subiu hoje para 91, depois de mais dois atletas terem tido resultado positivo nos testes, num total de quatro residentes agora afetados pelo novo coronavírus.

A capital japonesa vive, neste momento, o seu quarto estado de emergência, que se manterá até 22 de agosto, abrangendo a duração total dos Jogos Olímpicos, que começam na sexta-feira e terminam a 08 de agosto.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.119.920 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.232 pessoas e foram registados 939.622 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

