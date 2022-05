O Tondela, que ocupa o precioso 16.º lugar da prova, tem a vantagem de depender apenas de si na receção ao Boavista, enquanto o Moreirense (17.º), que recebe o Vizela, precisa de um deslize dos tondelenses e o Belenenses SAD (18.º e último) necessita de aliar uma vitória em Arouca a resultados favoráveis nos estádios dos rivais.

Com um ponto de vantagem sobre o Moreirense e dois sobre o Belenenses SAD, o Tondela mantém a posição caso se imponha aos 'axadrezados', que ocupam o 11.º lugar, e disputar o 'play-off' de manutenção/promoção no escalão principal com o terceiro classificado da II Liga, posição ocupada neste momento pelo Desportivo de Chaves.

O Tondela até pode empatar, desde que o Moreirense não vença na receção ao Vizela (14.º colocado), independentemente do resultado obtido em Arouca pelos 'azuis', os únicos que jogarão fora de casa na última ronda, enquanto a derrota deixará os tondelenses à mercê dos rivais.

O Moreirense também pode chegar ao 16.º posto com um empate, mas para isso precisará que o Tondela perca (pois tem vantagem no confronto direto em caso de empate) e que o Belenenses SAD não ganhe, mas o ideal será vencer o Vizela e esperar que o atual detentor da posição não bata o Boavista.

Os 'azuis' são os que estão em situação mais fragilizada, uma vez que precisa de conjugar resultados favoráveis em três estádios (todos os jogos têm início às 15:30), aliando, obrigatoriamente, um triunfo em Arouca (15.º) a uma derrota do Tondela e a um empate ou derrota do Moreirense.

O FC Porto, que na semana passada conquistou o 30.º título em pleno Estádio da Luz, ao vencer por 1-0 o Benfica, celebrará o êxito na receção ao Estoril Praia (oitavo classificado), com a perspetiva de bater o recorde de pontuação da I Liga (88 pontos), bastando-lhe para isso empatar.

O Sporting, campeão cessante, despede-se com uma receção ao Santa Clara, com a certeza de que terminará no segundo lugar, imediatamente à frente do rival Benfica, que na sexta-feira venceu o Paços de Ferreira (2-0).

Programa da 34.ª Jornada:

- Sexta-feira, 13 mai:

Paços de Ferreira -- Benfica, 0-2

- Sábado, 14 mai

Arouca - Belenenses SAD, 15:30

Tondela -- Boavista, 15:30

Moreirense -- Vizela, 15:30

Marítimo -- Portimonense, 18:00

FC Porto - Estoril Praia, 18:00

Sporting - Santa Clara, 20:30

- Domingo, 15 mai:

Famalicão - Sporting de Braga, 18:00

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20:30

RPC // NFO

Lusa/fim