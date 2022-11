Após o sofrido triunfo (3-2) diante dos ganeses, o selecionador nacional, Fernando Santos, teve à disposição no relvado os jogadores que não foram opção na quinta-feira e aqueles que foram lançados no decorrer da segunda parte, enquanto os titulares ficaram pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação.

O lateral Nuno Mendes, que ficou fora da ficha de jogo com o Gana, apesar de ter treinado sem limitações na véspera do encontro, também não subiu ao relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha.

Durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo de 12 jogadores de campo efetuou os habituais exercícios de aquecimento com bola, tendo, depois, realizado situação de jogo reduzida, com os guarda-redes Rui Patrício e José Sá a trabalharem junto de uma das balizas.

Na quinta-feira, Cristiano Ronaldo, aos 65 minutos, de penálti, João Félix, aos 78, e Rafael Leão, aos 80, apontaram os tentos da formação das 'quinas', enquanto André Ayew, aos 73, e Osman Bukari, aos 89, 'faturaram' para os africanos, no Estádio 974, em Doha.

A equipa das 'quinas' defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22:00 (19:00 em Lisboa), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro, pelas 18:00 (15:00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

AJC/MO // MO

Lusa/Fim