Depois de ter ficado em 'branco' na véspera, sem qualquer lançamento nos 21.01 minutos que jogou na derrota com os Atlanta Hawks (116-117), Neemias voltou ao 'cinco', na ausência de Al Horford, e concretizou os quatro 'tiros' tentados.

O jogador português, que esteve em campo 21.16 minutos, somou ainda um ressalto defensivo, uma assistência e um desarme de lançamento, cometendo quatro faltas. Os Celtics tiveram um saldo positivo de 19 pontos enquanto Neemias esteve em campo.

Jayson Tatum, com 36 pontos, 10 assistências e nove ressaltos, foi a grande figura dos forasteiros, secundado por Jaylen Brown, com 24 pontos e 12 ressaltos, e o suplente Payton Pritchard, autor de 23 pontos, oito assistências e seis ressaltos.

Nos anfitriões, o melhor marcador foi Ziaire Williams, que acabou o embate com 23 pontos e seis ressaltos.

Os Celtics somam 10 vitórias e três derrotas, seguindo no segundo lugar da Conferência Este, na qual os Brooklyn Nets são oitavos, com cinco triunfos e sete desaires.

Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.

Em 2024/25, conta 12 encontros na 'regular season', três dos quais como titular, com médias de 6,1 pontos, 5,3 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento e 0,5 assistências, em 17,8 minutos.

No total, Neemias soma 60 jogos na época regular, 40 pelos Celtics, que o contrataram na temporada transata, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de 'rookie', e cinco em 2022/23. Nos play-offs, jogou três jogos em 2023/24.

O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.

