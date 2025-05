"Para lá de honrada de integrar o 'hall of fame' da FIBA. Estou cheia de gratidão por este reconhecimento incrível", escreveu hoje a antiga jogadora, na rede social Instagram.

Penicheiro, natural da Figueira da Foz, sabia que o dia de hoje chegaria desde janeiro, tendo subido ao palco do Teatro Nacional, em Manama, para receber um troféu que, nesta 'classe', honrou também outras 'estrelas' da modalidade, com o espanhol Pau Gasol à cabeça.

"Estou profundamente agradecida a todos os que me apoiaram, que acreditaram em mim, e me guiaram nesta jornada. Este momento pertence a todos nós", declarou a única portuguesa a entrar nesta 'galeria de estrelas' do basquetebol.

A mais conceituada basquetebolista portuguesa de sempre terminou a carreira em 2012.

Na Liga norte-americana feminina (WNBA), que venceu em 2005, Ticha Penicheiro vestiu as camisolas de Sacramento Monarchs, LA Sparks e Chicago Fire, sempre com o número 21, e foi eleita como uma das 15 melhores jogadoras de sempre da WNBA em 2011.

Foi ao serviço dos Sacramento Monarchs que Ticha se sagrou campeã, e ao longo da sua carreira integrou quatro vezes o All-Star, duas o All-WNBA First Team, foi All- Defensive First Team, e por sete vezes foi líder de assistências no campeonato.

Em 2016, foi uma das atletas escolhidas para integrar o lote das 20 melhores atletas da WNBA, que celebravam o 20.º aniversário da criação da competição.

Nos 'intervalos', atuou também em várias equipas europeias, nomeadamente no Spartak Moscovo, USK Praga, Galatasaray, TTT Riga, Vallencienes, Ekaterinburgo, Gdynia ou Lavezzini Parma.

