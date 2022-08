Apenas uma hora e meia depois de ter falhado, por um lugar, a regata das medalhas dos olímpicos K1 500 metros, Teresa Portela, que largou na pista cinco, concluiu a prova em exatos 44 segundos, mais 52 centésimos do que a chinesa Mengdie Yin.

Teresa já tinha garantido um lugar na final do K2 500 misto com Fernando Pimenta, além da final B, entre o 10.º e o 18.º, no K1 500.

Além das duas finais A e uma B da canoísta de Esposende, Portugal tem ainda as provas decisivas de Fernando Pimenta em K1 500, 1.000 e 5.000 metros, bem como do K4 500 metros, de João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela.

Igual sucesso para Norberto Mourão na classe adaptada de VL2, enquanto Alex Santos foi hoje quinto na final de VL1.

RBA // NFO

Lusa/Fim