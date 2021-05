Num dia repleto de emoções na Costa de Caparica, as três portuguesas que chegaram aos quartos de final conseguiram passar às 'meias', com Teresa Bonvalot (13,84 pontos) a levar a melhor sobre a compatriota Carolina Mendes (10,90) na primeira bateria das semifinais, e com Mafalda Lopes (15,06) a impor-se à israelita Anat Lelior (11,03) no segundo 'heat'.

No domingo, a tricampeã portuguesa Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes vão disputar uma inédita final lusa numa prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa).

Do lado masculino, Vasco Ribeiro era o último representante luso nos 'oitavos', e ainda conseguiu passar para os quartos de final, mas acabou por ser derrotado pelo francês Charly Martin (15,07 contra 12,43).

Nas 'meias', a primeira bateria coloca frente a frente os espanhóis Gony Zubizarreta e Ruben Vitória, enquanto os franceses Thomas Debierre e Charly Martin vão lutar pela passagem à final no segundo 'heat'.

A próxima chamada do evento está agendada para as 07:00 de domingo, faltando apenas disputar a final feminina e as 'meias' e a final masculina.

O Estrela Galicia Caparica Surf Fest, que conta com uma prova de qualificação masculina de 3.000 pontos e uma prova de qualificação feminina de 1.000 pontos, arrancou na segunda-feira e decorre até 23 de maio, seguindo-se ao Pro Santa Cruz, prova de qualificação masculina de 3.000 pontos, que decorreu entre 11 e 16 de maio, na Praia do Mirante, e que foi ganha pelo tetracampeão português Vasco Ribeiro.

