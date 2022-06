Tim van Rijthoven, n.º 205 do ranking ATP, bateu o favorito Medvedev, primeiro cabeça de série, em apenas dois 'sets', com o parciais de 6-4 e 6-1, num encontro que teve a duração de uma hora e um minuto.

Daniil Medvedev, de 26 anos, procurava a 14.ª vitória no circuito ATP, mas foi surpreendido pelo tenista holandês, de 25 anos, que conseguiu o primeiro título da carreira, que tem sido feita quase em exclusivo nas divisões inferiores do ATP, com uma exceção em 2016, em Winston-Salem.

Apesar de derrota, Medvedev vai recuperar o primeiro lugar do ranking mundial na segunda-feira, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic.

AJO // AJO

Lusa/fim