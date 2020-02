Tenista StefanosTsitsipas revalida título em Marselha O tenista grego Stefanos Tsitsipas revalidou hoje o título no torneio de Marselha, ao vencer na final o canadiano Félix Auger-Aliassime, em dois 'sets', por 6-3 e 6-4. desporto Lusa desporto/tenista-stefanostsitsipas-revalida-titulo-em-_5e5298eab34dee12adbd2578





Numa final entre dois jogadores muito jovens e que têm presença marcada na edição deste ano do Estoril Open, Tsitsipas, de 21 anos e sexto do 'ranking' mundial, venceu Auger-Aliassime, de 19 anos e 18.º do mundo, em uma hora e 28 minutos de jogo.

No Estoril, entre 25 de abril e 03 de maio, Tsitsipas vai procurar revalidar o título conquistado no último ano, diante do uruguaio Pablo Cuevas, e Auger-Aliassime estará pela segunda vez, depois de em 2018 ter estado como jovem promessa.

Na final de hoje em Marselha, Stefanos Tsitsipas alcançou o seu quinto título no circuito, depois das vitórias em Estocolmo, em 2018, Marselha, Estoril e ATP Finals, de Londres, no ano passado.

