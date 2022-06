Tenista Nuno Borges na segunda ronda do 'qualifying' do torneio de Wimbledon

O tenista português Nuno Borges, 122.º do ranking mundial, apurou-se hoje para a segunda ronda do 'qualifying' do torneio de Wimbledon, terceira prova do 'Grand Slam', ao vencer o italiano Matteo Arnaldi, 226.º classificado, em três 'sets'.