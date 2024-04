Stephens, 39.ª jogadora mundial, superou a 60.ª da hierarquia em três sets, pelos parciais de 6-1, 2-6 e 6-2, em duas horas e 10 minutos.

A norte-americana arrebatou o oitavo titulo WTA da carreira, num currículo que inclui o triunfo um triunfo no Grand Slam, no US Open de 2017, e primeiro desde o triunfo em Guadalajara, no México, em 2022.

