Medvedev, vencedor do torneio em 2022, triunfou por 7-6 (7-4) e 6-4, ao cabo de uma hora e 33 minutos, e segue em prova, enquanto o luso caiu na primeira ronda pelo segundo torneio seguido, como em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.

Na relva alemã, o número um português, a arrancar a temporada nesta superfície, voltou a apresentar problemas ao antigo número 1 do mundo, depois de no Open da Austrália ter ganhado um set (3-1), e levou o primeiro parcial ao 'tie break', depois de ter desperdiçado um 'set point', com 6-5, no serviço do russo.

Depois de uma quebra de serviço para cada, o russo impôs-se por 7-4 e, no set seguinte, Borges continuou forte no jogo de serviço.

A ganhar por 5-4, e já depois de ter 'escapado' a vários pontos de 'break' que o português não converteu, o russo viu-se na frente por 30-0 com Borges a servir, acabando por converter e fechar a partida.

