Na segunda ronda em Melbourne, Faria, de 21 anos, 17.º cabeça-de-série da qualificação, dominou o primeiro parcial, quebrando o serviço do australiano de 23 anos por duas vezes para vencer por 2-6.

O lisboeta, 124.º do mundo, entrou ainda melhor no segundo 'set', alcançando uma vantagem de 3-0, que geriu e ampliou para fechar, com um novo 2-6, em uma hora e dez minutos, o encontro face a Sweeny, que tinha recebido um convite especial da organização do torneio.

Na final da qualificação, Faria vai enfrentar o vencedor da partida entre o estónio Mark Lajal e o japonês Sho Shimabukuro.

Também na final da qualificação está o português Henrique Rocha, que uma hora antes tinha batido o húngaro Marton Fucsovics em dois parciais, por 2-6 e 6-7 (3-7), após uma hora e 45 minutos.

Rocha vai defrontar o italiano Matteo Gigante, que também hoje derrotou o austríaco Lukas Neumayer em dois 'sets', por 3-6 e 4-6.

VQ (NFO) //

Lusa/Fim