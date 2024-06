Tenista Jack Draper afasta Carlos Alcaraz dos quartos de final do torneio de Queen's

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, segundo do ranking, foi hoje afastado do torneio de Queen's, no qual defendia o título, ao perder na segunda ronda com o britânico Jack Draper, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-3.