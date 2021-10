Gonçalo Oliveira, n.º 309 do ranking mundial, não foi capaz de superar o tenista argentino, que está no 259.º lugar do ranking ATP, tendo sido batido pelos parciais de 6-3 e 6-1, num encontro que teve a duração de uma hora e 25 minutos.

Na segunda ronda, Juan Pablo Ficovich vai enfrentar o vencedor do embate entre o seu compatriota Sebastian Baez e o peruano Nicolas Alvarez.

