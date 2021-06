Nos -57 kg, Telma Monteiro é incontornavelmente uma das favoritas, embora a judoca, de 35 anos, em lugar de apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, encare Budapeste sem grande risco e como um treino para o grande evento no Japão.

"Obviamente que, estando no Campeonato do Mundo, o meu objetivo é sempre as medalhas. Mas o meu principal objetivo são os Jogos Olímpicos, já tive de esperar mais um ano por eles, tem sido um desafio muito grande e não vou abdicar disso, dessa concentração, dessa preparação, mas lutando num Campeonato do Mundo sei que tenho sempre possibilidade de subir ao pódio", disse, previamente, a judoca.

Telma Monteiro apresenta-se como quinta cabeça de série nos -57 kg, categoria em que estão presentes as duas primeiras do 'ranking' mundial, as canadianas Christa Deguchi e Jessica Klimkait, e ainda, à frente da portuguesa, a kosovar Nora Gjakova e a japonesa Momo Tamaoki.

Isenta da primeira ronda, a judoca do Benfica (10.ª do mundo) encontrará na estreia a vencedora do combate entre a búlgara Ivelina Ilieva (22.ª) e a austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª), tendo vencido a primeira em três confrontos, e a segunda em seis de 10 combates, o último dos quais nos Europeus de Lisboa.

Em Mundiais, a judoca lusa conquistou medalhas de prata em Chelyabinsk2014, Tóquio2010 e Roterdão2009, nos -57 kg, no Rio de Janeiro2007, nos -52 kg, e uma de bronze, no Cairo2005, também em -52 kg.

Também hoje, e igualmente nos -57 kg, a seleção contará com Wilsa Gomes (55.ª), que se estreia diante da russa Anastasiia Konkina (29.ª), e nos -73 kg terá João Fernando (90.º), que defronta no primeiro combate Victor Scvortov (19.º), dos Emirados Árabes Unidos.

Judocas portugueses ainda a competir nos Mundiais:

- Terça-feira, 08 jun:

57 kg: Telma Monteiro (10.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre a búlgara Ivelina Ilieva (22.ª) e a austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª).

57 kg: Wilsa Gomes (55.ª) com a russa Anastasiia Konkina (29.ª).

73 kg: João Fernando (90.º) com o emiradense Victor Scvortov (19.º).

- Quarta-feira, 09 jun:

81 kg: Anri Egutidze (21.ª) com o montenegrino Nebojsa Gardasevic (110.º).

- Quinta-feira, 10 jun:

70 kg: Bárbara Timo (13.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a cazaque Moldir Narynova (81.ª).

- Sexta-feira, 11 jun:

100 kg: Jorge Fonseca (7.º), isento na primeira ronda, na seguinte com o vencedor do combate entre o dinamarquês Matthias Madsen (48.º) e o uzbeque Muzaffarbek Turoboyev (45.º).

- Sábado, 12 jun:

+78 kg: Rochele Nunes (11.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre a japonesa Wakaba Tomita (46.ª) e a lituana Sandra Jablonskyte (30.ª).

