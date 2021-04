No sorteio hoje realizado, os 18 judocas portugueses ficaram a conhecer os primeiros adversários, e metade entram em ação no primeiro dia, dedicado às categorias mais leves, entre os quais Telma Monteiro (10.ª do mundo).

A judoca do Benfica, cinco vezes campeã europeia e que também contabiliza duas medalhas de prata e sete de bronze na competição continental, ficou isenta da primeira ronda dos -57 kg, mas, depois, terá adversárias com 'nome'.

A austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª), de 40 anos, está habituada a títulos, com dois bronzes em Mundiais e nove medalhas em Europeus, duas das quais de ouro, e é uma adversária com quem Telma já lutou nove vezes, com cinco vitórias da portuguesa, enquanto Starke, de 23 anos e a outra adversária possível, foi bronze nos Europeus de 2019.

Também para as categorias de sexta-feira, Joana Ramos (-52 kg), que não era cabeça de série, teve um sorteio pouco favorável, com a judoca, 21.ª, a entrar em prova diante da georgiana Tetiana Levytska-Shukvani, 30.ª, mas com a perspetiva, em caso de vitória, de um dificílimo combate na segunda ronda.

Caso vença, Joana, que tem duas medalhas em campeonatos Europeus, de prata e bronze, encontrará a italiana Odete Giuffrida (quarta), vice-campeã olímpica e campeã europeia em título, e uma das grandes candidatas nos -52 kg.

Na categoria mais leve, os -48 kg, com o favoritismo da kosovar Distria Krasniqi (1.ª) e da ucraniana Daria Bilodid (2.ª), a portuguesa Catarina Costa (oitava) procura a primeira subida ao pódio num Europeu, após ter sido quinta classificada em 2019.

A judoca de Coimbra ficou isenta da primeira ronda e entra nos Europeus em Lisboa diante da vencedora do combate entre a russa Sabina Giliazova (18.ª) e a belga Ellen Sallens (57.ª)

Ainda no primeiro dia, Rodrigo Lopes (41.º), que procura chegar à zona de qualificação olímpica e quando Portugal precisa de um terceiro elemento masculino para ter equipa mista nos Jogos, estreia-se nos -60 kg com o turco Salih Yildiz (43.º).

No sábado, a vice-campeã mundial Bárbara Timo (14.º) entra nos -70 kg, frente à vencedora do duelo entre a grega Elisavet Teltsidou (27.ª) e a húngara Szabina Gercsak (35.ª), já que ficou isente da primeira ronda.

No mesmo dia, Anri Egutidze (21.º) entra em competição frente ao italiano António Esposito (24.º), e, no domingo, o campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg) estreia-se perante o grego Georgios Malliaropoulos (110.º).

Jorge Fonseca, que foi bronze no último Europeu, é o quarto cabeça de série no seu peso, que, juntamente com os -70 kg, -81 kg e os -90 kg, coloca nos Europeus os três primeiros do 'ranking' mundial, reforçando a competitividade nestas categorias.

Também no domingo, estará em ação Rochele Nunes (11.ª) igualmente bronze em Praga2020, e que entra em Lisboa nos +78 kg frente à vencedora do combate entre a alemã Renee Lucht (39.ª) e a ucraniana Ruslana Bulavina (71.ª).

Primeiros adversários dos portugueses nos Europeus:

- Sexta-feira, 16 abr:

-48 kg: Catarina Costa (8.º) com a vencedora do combate entre russa Sabina Giliazova (18.ª) e a belga Ellen Sallens (57.ª).

-48 kg: Maria Siderot (28.ª) com a eslovena Marusa Stangar (11.ª).

-52 kg: Joana Ramos (21.ª) com a georgiana Tetiana Levytska-Shukvani (30ª).

-52 kg: Joana Diogo (91.ª) com a georgiana Mariam Janashvili (141.ª).

-57 kg: Telma Monteiro (10.ª) com a vencedora do combate entre a alemã Pauline Starke (54.ª) e a austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª).

-57 kg: Wilsa Gomes (53.ª) com a eslovaca Viktoria Majorosova (137.ª).

-60 kg: Rodrigo Lopes (41.º) com o turco Salih Yildiz (43.º).

-66 kg: André Diogo (359.º) com o bielorruso Dzmitry Minkou (39.º)

-66 kg: João Crisóstomo (63.º) com o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º).

- Sábado, 17 abr:

-70 kg: Bárbara Timo (14.ª) com a vencedora do combate entre a grega Elisavet Teltsidou (27.ª) e a húngara Szabina Gercsak (35.ª).

-73 kg: João Fernando (91.º) com o esloveno Martin Hojak (38.º).

-81 kg: Manuel Rodrigues (361.º) com o turco Muhammed Koc (55.º).

-81 kg: Anri Egutidze (21.º) com o italiano António Esposito (24.º).

- Domingo, 18 abr:

-78 kg: Patrícia Sampaio (14.ª) com a belga Sophie Berger (41.ª).

+78kg: Rochele (11.ª) com a vencedora do combate entre a alemã Renee Lucht (39.ª) e a ucraniana Ruslana Bulavina (71.ª).

-100 kg: Jorge Fonseca (quarto) com o grego Georgios Malliaropoulos (110.º).

-100 kg: Diogo Brites (-) com o bielorrusso Mikita Sviryd (25.º).

+100 kg: Vasco Rompão (161.º) com o alemão Jonas Schreiber (117.º).

RPM // PFO

Lusa/Fim