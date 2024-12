Depois da vitória sobre os 'dragões' para a quinta eliminatória da Taça de Portugal (2-1), em 24 de novembro, o técnico de 44 anos quer repetir o feito para o campeonato, apesar de reconhecer que é difícil ganhar duas vezes em menos de um mês à formação 'azul e branca', crónica candidata ao título nacional.

"Quem joga para empatar normalmente perde. O FC Porto é superior. É difícil ganhar-lhes duas vezes, mas também era difícil empatar com o Benfica, num jogo em que merecíamos ganhar (1-1), vencer o Sporting (2-1) e também o FC Porto. Temos de acreditar no fator 'casa'. Vamos lutar pelos três pontos, sabendo que o FC Porto é melhor. Um ponto seria bom, três melhor. Nunca poderia cumprir uma semana de trabalho para jogar para o empate", disse.

Na antecâmara do desafio marcado para as 20:30, na vila de Moreira de Cónegos, o 'timoneiro' realçou que os minhotos precisam de "ser humildes e organizados", de "saber sofrer em alguns momentos" e de "ter alma", mas também qualidade para manter a bola e "ferir o FC Porto" na hora de atacar.

Disposto a manter a invencibilidade caseira, o Moreirense quer também retificar a exibição da jornada anterior, no reduto do Nacional (derrota por 1-0), numa partida em que até esteve "organizado sem bola", com "bons 'timings' de pressão", mas desinspirado com ela.

"Com bola, falhámos posicionamentos e tivemos pouca confiança. Tivemos muitos erros técnicos, com muitas falhas de passes sem oposição. O estado do relvado e o vento não ajudaram. A equipa até está com confiança. Vamos precisar dela para criar ligação entre os jogadores", frisou.

César Peixoto referiu ainda que a equipa do concelho de Guimarães tem de "ser combativa" e de saber "aproveitar os espaços" para voltar a impor-se a um oponente que, a seu ver, está "mais objetivo e consistente" face ao mês anterior, quando foi eliminado da 'prova rainha'.

"Tem mais ataque à profundidade do que tinha. Quer chegar mais rapidamente à baliza adversária. O Otávio entrou na equipa para dar mais agressividade. O Samu tem agora mais movimentos de profundidade. O FC Porto está mais confiante com bola. Sabemos que tem muita qualidade individual, mas vamos à luta", observou.

O Moreirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 20 pontos, recebe o FC Porto, terceiro, com 34, em partida agendada para as 20:30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

