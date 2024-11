"Tivemos falhas, que têm de ser suprimidas, mas temos sido competentes, discutindo sempre os jogos. Fomos infelizes em alguns momentos, mas vamos eliminar os erros, para que os resultados se equiparem às exibições", disse o técnico do conjunto barcelense.

Os 'galos' vão a Moreira de Cónegos depois de duas derrotas consecutiva, ambas por 2-1, no campeonato, frente a Santa Clara e Boavista, em jogos em que Bruno Pinheiro considera que "os resultados não traduzem o que se passou dentro de campo".

"Perdemos os dois jogos em situações similares, concedendo dois golos em cada partida. Quando assim é, torna-se difícil ganhar. Mas, nessas duas derrotas, conseguimos produzir oportunidades, algumas flagrantes, e fizemos o nosso golo. Temos falhado na defesa e precisamos de mais atenção nesse aspeto, vai ter de ser uma prioridade", desabafou o técnico.,

Bruno Pinheiro apontou que "a equipa [do Gil Vicente] é jovem e tem pouco experiência competitiva", mas que tem "vontade de melhorar, mesmo fazendo algumas coisas precipitadas para dar a volta à situação".

"Os resultados retiram um pouco da confiança, mas temos de nos agarrar ao que temos mostrado. Temos sempre discutido os resultados e várias vezes fomos superiores. Quando bola não entra, temos de saber lidar com isso", acrescentou.

O treinador quer agora "juntar os resultados às boas exibições", mas reconheceu as dificuldades que irá encontrar frente ao Moreirense.

"Têm muita capacidade individual e estão bem trabalhados coletivamente. Têm feito jogos muito interessantes", disse o técnico na análise ao adversário desta sexta-feira.

Questionado sobre as lesões que têm assolado o plantel e numa eventual necessidade de ajustar o grupo na próxima janela de transferências, em janeiro, Bruno Pinheiro mantém a confiança nos atuais jogadores.

"Nesta altura não se fala de reforços, temos de melhorar com o que temos. Se já fizemos bons jogos é porque a capacidade existe, com este plantel. São estes que vamos dar a volta à situação", garantiu

Para este desafio técnico não pode contar com o defesa Josué Sá, e com os médios Yaya Sithole e Facundo Cáseres, todos com lesões prolongadas.

O Gil Vicente, 10.º classificado com dez pontos, joga esta sexta-feira em casa do Moreirense, oitavo com 14, numa partida agendada para as 20:15, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

JPYG // AJO

Lusa/fim