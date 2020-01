Tänak e Järveoja permanecem internados, mas "apenas por precaução"

Os estónios Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai) vão permanecer internados depois de hoje terem sofrido um violento despiste no quarto de 16 setores seletivos do Rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo.

desporto

Lusa

desporto/tanak-e-jarveoja-permanecem-internados-mas_5e2b33f7979f2f128ddab341