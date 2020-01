Surfistas Frederico Morais e Vasco Ribeiro nas 'meias' em Marrocos

Os portugueses Frederico Morais e Vasco Ribeiro qualificaram-se hoje para as meias-finais do Pro Taghazout Bay, em Marrocos, do circuito mundial de qualificação de surf.

desporto

Lusa

desporto/surfistas-frederico-morais-e-vasco-ribeiro_5e32c120ecd62512786bc08e