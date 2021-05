Na final, o luso levou de vencida Timothée Bisso, que reside em Portugal, por 16,67, contra uma pontuação de 11,73 do gaulês, erguendo o troféu.

O português sucede a Frederico Morais como vencedor do Estrella Galicia Pro Santa Cruz, prova de qualificação masculina de 3.000 pontos, etapa que antecede outra competição em Portugal, o Caparica Surf Fest, entre 18 e 23 de maio.

Ribeiro passou a manhã a vencer atletas franceses, começando nos quartos de final, contra Leo Paul Etienne, que venceu por 11,03 contra 9.33, eliminando nas 'meias' Kauli Vaast, por 13,50-13.

A vitória deixa Vasco Ribeiro no segundo lugar do 'ranking' do circuito de qualificação, atrás apenas do italiano Leonardo Fioravanti, cimentando-se em lugar de apuramento para a Challenger Series deste ano.

"Pude surfar relativamente relaxado, com os pontos do ano passado, mas é fantástico encontrar esta forma e ganhar, confirmando isto. É ótimo seguir os passos do Frederico e manter o título em Portugal. Agora é continuar a trabalhar", declarou.

