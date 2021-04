Em Narrabeen, Nova Gales do Sul, 'Kikas' fechou o 'heat' com 10,93 pontos (4,93 e 6,00 nas suas melhores duas ondas), batendo o havaiano John John Florence, segundo com 9,37 (3,80 e 5.57) e o brasileiro Alex Ribeiro, terceiro, com 7,30 (4,50 e 2,80).

O único português entre a elite do surf mundial passa, assim, diretamente para a terceira ronda, tal como John John Florence, enquanto Alex Ribeiro vai disputar a ronda de eliminação.

