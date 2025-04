Na final, 'Kika' fez 16 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (8,50 e 7,50), batendo de forma autoritária a britânica Alys Barton, que pontuou 12,17 (6,50 e 5,67), e levantou pela primeira vez o troféu de campeã do Caparica Surf Fest.

"Não podia ser melhor, terminar a época assim. Este ano está a correr tal como planeei, ganhei em Marrocos e agora ganhei em casa em condições muito difíceis. É para isto que tenho trabalhado", afirmou à WSL Francisca Veselko depois de vencer o 'heat' decisivo.

Para chegar à final, a campeã mundial júnior de 2023 afastou a compatriota Teresa Bonvalot (15,97 contra 10,17), pentacampeã nacional que tinha conquistado o campeonato na Caparica em três ocasiões (2021, 2022 e 2024).

Na outra semifinal, Alys Barton tinha ultrapassado a francesa Sarah Leiceaga (12,83 contra 7,73).

Ao fechar como vice-campeã europeia a temporada do circuito de qualificação, 'Kika' assegurou uma vaga no circuito Challenger Series (CS), que arranca em junho na Austrália e vai contar com cinco etapas, a penúltima das quais na Ericeira (29 de setembro a 05 de outubro).

"Mal posso esperar por ir para a Austrália. Nunca estive em Newcastle e estou entusiasmada para ir e treinar lá duas semanas antes da competição com o Frederico [Morais] e a Teresa [Bonvalot]", lançou a surfista de Carcavelos, que agarrou com 'unhas e dentes' um lugar no CS, dos quatro disponíveis para atletas europeias.

A francesa Tya Zebrowski ficou no primeiro lugar do ranking regional e sagrou-se campeã europeia, com as outras duas vagas a serem arrecadadas pela israelita Anat Lelior e pela espanhola Annette Etxabarri, terceira e quarta classificadas, respetivamente.

Já a olímpica Teresa Bonvalot ficou no quinto posto e fica à espera da decisão da WSL, que tem um 'wildcard' (convite) para o CS disponível para uma atleta europeia.

No quadro masculino, o francês Jorgann Couzinet ganhou hoje o campeonato na Praia do Paraíso e sagrou-se campeão europeu, batendo na final o compatriota Thomas Debierre, numa bateria marcada pelo alto nível de surf no mar 'tempestuoso' da Caparica.

Couzinet alcançou 17,33 pontos (9,10 e 8,23) e superou Debierre, que fez 15,77 (8,27 e 7,50).

Nos 'quartos', os surfistas lusos Frederico Morais (10,97) e João Mendonça (12,93) foram afastados da competição pelos franceses Charly Quivront (13,84) e Jorgann Couzinet (13,50), respetivamente.

Na Costa de Caparica estavam em jogo 1.000 pontos na prova feminina, enquanto o campeonato masculino ofereceu 3.000 pontos ao vencedor, decisivos para a definição dos apurados do circuito de qualificação (QS) da região da Europa (sete homens e quatro mulheres) para o CS, que vai decorrer entre junho e outubro, e oferece as entradas para a elite mundial (Championship Tour) em 2026.

Tal como 'Kika' Veselko, o luso Afonso Antunes também garantiu um lugar no CS, ao ficar no quarto lugar do ranking europeu, apesar da eliminação precoce na etapa portuguesa.

Jorgann Couzinet (França), Keoni Lasa (Espanha), Charly Quivront (França), Yago Dominguez (Espanha) e Adur Amatriain (Espanha) são os outros europeus classificados para o CS, enquanto Guilherme Ribeiro é o segundo melhor português da temporada do QS, no 20.º posto.

O Caparica Surf Fest, quinta e última prova do circuito QS, equivalente ao terceiro escalão da WSL, começou na terça-feira e terminou hoje na Praia do Paraíso, na Costa de Caparica, em Almada.

