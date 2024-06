Suíça elimina campeã em título Itália na primeiro jogo dos 'oitavos' do Euro2024

A Suíça eliminou hoje a campeã em título Itália do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao bater os 'azzurri' por 2-0, no primeiro jogo dos oitavos de final, disputado no Estádio Olímpico de Berlim.