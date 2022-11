Na Emirates Arena, em Glasgow, Bencic, campeã olímpica, não perdeu um 'set' durante toda a semana e ampliou essa sequência, ao vencer Tomljanovic (33.º do ranking WTA), por 6-2 e 6-1, ao fim de uma hora e 18 minutos, para conquistar o título.

No encontro de abertura, Teichmann (35.º) tinha ultrapassado Sanders (237º), por 6-3, 4-6 e 6-3, em duas horas e 27 minutos.

"Fomos finalistas no ano passado e estávamos com o coração partido. Mas no balneário, [Teichmann] veio até mim e disse: 'No próximo ano, vamos fazer isso [ganhar]. E conseguimos, estou muito orgulhosa", revelou Bencic, 12.ª da hierarquia, após o triunfo.

À terceira tentativa, a Suíça, 12.º país a conquistar o troféu, anteriormente denominado Fed Cup, conseguiu mesmo sorrir na final, depois de ter estado à beira do sucesso por duas vezes. Em 1998, foi superada pela Espanha e, no ano passado, derrotada pela Rússia.

Já a Austrália venceu sete vezes o título, a última em 1974.

