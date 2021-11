"Não merecemos o 'zero' na classificação e queremos demonstrar isso amanhã [quarta-feira], frente a uma equipa muito difícil e experiente", analisou o treinador dos italianos, na conferência de antevisão do jogo com os 'dragões'.

No grupo B, o AC Milan é quarto e último classificado, com derrotas com o Liverpool, líder, com nove pontos (3-2, fora), Atlético de Madrid (2-1, em casa) e FC Porto (1-0, fora), equipas que contabilizam quatro pontos.

"Podemos estar aqui a dizer que merecíamos mais, mas a realidade é que temos este jogo para dar tudo. No jogo lá [no Estádio do Dragão], falhámos. Não temos muito tempo para preparar este jogo, mas será suficiente", acrescentou Pioli.

Para o treinador, o jogo de quarta-feira, que terá início às 17:45 (hora de Lisboa), é absolutamente decisivo para que a sua equipa, que conta com o avançado português Rafael Leão, possa relançar os objetivos europeus.

"O FC Porto é forte. Não sei que atitude terão amanhã [quarta-feira], mas estão bem em campo, são uma equipa que ataca e com qualidade. Temos de ter lucidez, o nível é muito alto. Não podemos falhar jogadas e temos de ser agressivos, porque podemos marcar golos", disse.

No primeiro jogo com o FC Porto, a equipa de Stefano Pioli, que em Itália lidera o campeonato, com os mesmos pontos do Nápoles, e tem apenas um empate em 11 jornadas, perdeu por 1-0, com um golo do internacional colombiano Luís Díaz, aos 65 minutos.

No outro jogo do grupo B, o Liverpool, do avançado português Diogo Jota, recebe o Atlético de Madrid, equipa na qual alinha o compatriota João Félix, a partir das 20:00.

