Em Itália, os 'leões' vão entrar em campo com uma desvantagem de três pontos para os rivais, que venceram em Lisboa por 2-1 e já asseguraram um dos dois primeiros lugares do grupo, e sabem que apenas um triunfo interessa ao conjunto luso na luta pelo primeiro lugar.

A equipa de Ruben Amorim soma, nesta altura, sete pontos, contra 10 da Atalanta, a duas jornadas do fim, enquanto os austríacos do Sturm Graz têm quatro e o Raków apenas um, com os polacos já se hipótese de chegarem aos dois primeiros lugares.

O primeiro lugar do grupo vale o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, segunda competição da UEFA, enquanto o segundo vai ter de defrontar um adversário proveniente da fase de grupos da Liga dos Campeões no play-off de acesso aos 'oitavos'.

O terceiro classificado da 'poule' vai para a Liga Conferência Europa, enquanto o quarto termina a sua participação nas competições europeias.

O Sporting pode terminar esta jornada com um dos dois primeiros lugares garantido, mas caso não atinja esse objetivo, ainda terá depois a oportunidade de selar o apuramento na última jornada, na receção ao Sturm Graz.

Nesta quinta jornada da Liga Europa, os italianos da Roma, treinados por José Mourinho e que contam com Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa, também podem assegurar um dos dois primeiros lugares do Grupo G na receção aos moldavos do Sheriff.

Já no Grupo H, os alemães do Bayer Leverkusen, que a par da Atalanta são as únicas equipas que já garantiram um dos dois primeiros lugares dos respetivos grupos, podem assegurar o primeiro posto da 'poule' na receção aos noruegueses do Molde.

A quinta ronda da fase de grupos pode confirmar várias equipas em um dos dois primeiros lugares dos respetivos grupos e até vencedores das 'poules', mas também deve acabar com a esperança de diversas equipas de seguir em frente na prova.

AJO // NFO

Lusa/Fim