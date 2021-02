Com esta vitória, a terceira na fase de grupos, o Sporting soma seis pontos e mantém o quarto lugar no grupo B, com os mesmos pontos dos franceses do Nimes, mas a apenas dois da liderança, ocupada pelos suecos do IFK Kristianstad, que têm mais um jogo disputado. Já o Tatran Presov, soma por derrotas as cinco partidas realizadas e sem somar qualquer ponto na prova europeia de andebol.

Com grandes defesas em momentos cruciais da partida, o guarda-redes 'leonino' Matevz Skok foi fundamental no acerto defensivo dos 'leões', com Pedro Valdez e Tiago Rocha, com sete golos e oito golos, respetivamente, a 'darem resposta' ao companheiro de equipa no momento da finalização.

A jogar em casa, o Sporting entrou mais forte no encontro e depressa se colocou na frente do marcador, conseguindo nos primeiros 15 minutos estabilizar numa vantagem de dois golos.

Nesta fase, destacaram-se Djukic e Schonghart, especialmente eficazes na altura de visar a baliza eslovaca, mas a expulsão de Doroshchuk, aos 14, obrigou Rui Silva a mexer na estratégia leonina e impediu que o Sporting se distanciasse mais no marcador.

Ainda assim, os 'leões' reagiram bem a essa adversidade e, depois de uma dupla defesa de Skok, conseguiram, pela primeira vez no encontro, atingir os quatro golos de diferença.

No segundo tempo entrou melhor o Tatran Presov, que em dois lances colocou a diferença para os 'leões' em apenas um golo. Era o sinal de que os eslovacos iam discutir o resultado até final.

O Sporting reagiu, com Pedro Valdez a dar seguimento aos bons índices de concretização da primeira parte. Ainda assim, os 'leões' não conseguiram desde logo fugir no resultado, muito por culpa do guarda redes Igor Chupryna, que ao longo de toda a segunda parte se opôs com defesas vistosas aos remates leoninos.

Depois de um período de maior acerto defensivo, o Sporting atingiu novamente os quatro golos de diferença à passagem dos 45 minutos de jogo e cimentou, em definitivo, a liderança no marcador, com destaque para duas finalizações espetaculares de Francisco Tavares.

Nos dez minutos finais, com Skok também destaque entre os postes leoninos, o Sporting aumentou a vantagem na liderança do encontro e fechou o resultado em 27-21.

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting -- Tatran Presov, 27-21.

Ao intervalo: 13-10.

Sob a arbitragem de Gytis Sniurevicius (Lit) e Andrius Grigalionis (Lit), as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting (27): Matevz Skok, Tiago Rocha (8), Jens Schongarth (4), Nuno Roque (1), Darko Djukic (3), Joel Ribeiro e Pedro Valdez (7). Jogaram ainda: Doroshchuk, Salvador Salvador (2), Francisco Tavares (2), Carlos Ruega, Manuel Gaspar e Aljosa Cudic.

Treinador: Rui Silva.

- Tatran Presov (21): Igor Chupryna, Oliver Rabek (2), Nuno Santos (2), Pedro Souza Pacheco (4), Tomas Recicar (3), Pavel Caballero (7) e Jihed Jaballah (2). Jogaram ainda: Roman Tsarapkin, Nino Grzentic (1).

Treinador: Slavko Goluza.

Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 4-2 (10), 7-5 (15), 10-07 (20), 12-08 (25), 13-10 (intervalo), 14-12 (35), 16-13 (40), 17-14 (45), 20-16 (50), 24-17 (55) e 27-21 (resultado final).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

BYD // NFO

Lusa/Fim