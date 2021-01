Um 'bis' do suplente Jovane Cabral, aos 86 e 90+4 minutos, depois do maliano Marega adiantar os 'azuis e brancos', aos 79, selou o triunfo dos 'leões', que venceram a prova em 2017/18 e 2018/19 e perderam as finais de 2007/08 e 2008/09.

No sábado, pelas 19:45, o Sporting vai disputar o título com o Benfica - com o qual perdeu a final de 2008/09 (2-3 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos) - ou o Sporting de Braga, que se defrontam na quarta-feira. O FC Porto continua em 'branco' na prova.

