Em caso de deslize 'verde e branco', o FC Porto sagrava-se tetracampeão nacional, só que a formação orientada por Ricardo Costa manteve sempre o foco e a concentração em casa, e garantiu um triunfo inequívoco sobre o Benfica.

O Sporting mantém-se a um ponto dos 'azuis e brancos' e tudo será decidido na derradeira jornada do campeonato. O FC Porto desloca-se à Madeira para defrontar o Marítimo, enquanto o Sporting visita o reduto da ADA Maia.

Quanto ao dérbi, o Benfica até marcou primeiro por Izquierdo, mas aos cinco minutos o Sporting já liderava por 2-1 e o norueguês André Kristensen começava a evidenciar-se na baliza 'verde e branca', com algumas defesas importantes.

A meio do primeiro campo o Sporting cavou um fosso de quatro golos (9-5) e só aos 20 minutos os comandados de Chema Rodríguez lograram encurtar a distância para dois golos (11-9).

O Benfica ainda conseguiu encostar-se ao placard (13-12), mas uma exclusão encarnada e a entrada em cena de Edney Silva (oito golos) e Martim Costa (cinco golos) empurraram o Sporting para uma distância de cinco golos (18-13 ao intervalo)

Na segunda parte o Benfica melhorou substancialmente no ataque, com muitas entradas de bola no pivô, e voltou a aproximar-se no marcador, também graças ao acerto de linha de sete metros, através do alemão Ole Rahmel (melhor artilheiro dos 'encarnados' com oito tentos).

A equipa 'encarnada' esteve por diversas vezes a dois golos de distância, mas nova exclusão de Aléxis Borges ajudou a refrear o ímpeto 'encarnado'.

O Sporting voltou a disparar no marcador para 30-24 a doze minutos do fim e, a partir daí, soube controlar o triunfo sem problemas até ao fim do dérbi.

O final da partida foi momento de homenagem dos adeptos para com os jogadores Jonas Tidemand, Carlos Ruesga e Francisco Tavares que irão sair do Sporting no final da temporada.

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting -- Benfica, 36-31.

Ao intervalo: 18-13.

Sob a arbitragem de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting (36): André Kristensen (1), Edmilson Araújo, Edney Silva (8) Francisco Costa (3), Natan Suaréz (3), Salvador Salvador (4) e Mamadou Gassama (2). Jogaram ainda: Carlos Ruesga, Espen Vag (1), Tiago Alves, Francisco Tavares (4), Étienne Mocquais (2), Josep Folques (2), Martim Costa (5), Ronaldo Almeida e Leonel Maciel (gr).

Treinador: Ricardo Costa.

- Benfica (31): Sergey Hernandez, Ander Izquierdo (4), Belone Moreira (3), Ole Rahmel (8), Fred Bingo (1), Alexis Borges (6) e Vladimir Vranjes. Jogaram ainda: Jonas Kallman (3), Arnau Barcelo, Paulo Moreno, Carlos Martins, Leandro Semedo (2), Tadej Kljun, Petar Djordjic (4), Guilherme Cabral e Nicola Zoric (gr).

Treinador: Chema Rodríguez.

Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 5-3 (10), 9-5 (15), 11-9 (20), 13-12 (25), 18-13 (intervalo), 21-16 (35), 24-22 (40), 28-23 (45), 30-25 (50), 34-29 (55) e 36-31 (resultado final).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.

SYB // NFO

Lusa/fim