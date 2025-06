Os 'encarnados' vão ter pela frente o vencedor da Liga Conferência e quarto classificado da Premier League 2024/25, um clube que já arrebatou todos os troféus nacionais e internacionais, e tem um plantel dos mais caros da Europa.

Um dos ativos mais valiosos é Enzo Fernández, o mais dispendioso jogador dos londrinos, contratado ao Benfica por 121 milhões de euros, em 2023, depois de o médio ajudar a Argentina a conquistar o Mundial do Qatar2022, após apenas meio ano na Luz.

A formação londrina tem ainda do seu lado um passado imaculado face ao Benfica, com três vitórias em três jogos, nos quartos de final da Liga dos Campeões 2011/12 (1-0 na Luz e 2-1 em Stamford Bridge) e final na Liga Europa 2012/13 (2-1 em Amesterdão).

Desta forma, tudo aponta para a vitória do Chelsea, que no Mundial de clubes ficou no segundo lugar do Grupo D, com duas vitórias, por 2-0 face ao Los Angeles FC e por 3-0 ao Espérance Tunis, e, pelo meio, um desaire por 3-1 face ao Flamengo.

O português Pedro Neto, que inaugurou o marcador face a norte-americanos e brasileiros, tem sido, junto a Enzo Fernández, um dos destaques do 'onze' do italiano Enzo Maresca, no qual Cole Palmer, a estrela da companhia, tem estado 'apagado' e o português Dário Essugo, reforço para 2025/26, já se estreou.

Ainda assim, nos Estados Unidos o Benfica impressionou mais do que os londrinos, depois de uma época falhada, em que só conseguiu conquistar a Taça da Liga, ficando-se pelo segundo lugar na I Liga e pela final da Taça de Portugal, perdida com grande polémica para o Sporting.

No Mundial de clubes, o 'onze' de Bruno Lage começou por recuperar de 0-2 para 2-2 frente ao Boca Juniors, chegando à igualdade, por Otamendi, já reduzido a 10, depois goleou o Auckland City por 6-0 e, a fechar, conseguiu o primeiro triunfo de sempre, à 14.ª tentativa, face ao Bayern Munique (1-0).

Um golo do jovem norueguês Andreas Schjelderup, logo aos 13 minutos, e três defesas enormes do guarda-redes ucraniano Trubin valeram ao Benfica a vitória no Grupo C, contra todas as expectativas, e colocaram as 'águias' na rota do Chelsea.

Para o embate com os 'bleus', Lage já vai poder utilizar o defesa esquerdo espanhol Álvaro Carreras e o avançado italiano Belotti, que falharam o Bayern por castigo, e também o médio Florentino, recuperado da lesão sofrida no primeiro jogo.

Os 'encarnados' vão em busca dos 'quartos' e também de um prémio de 12,150 milhões de euros (ME), para juntar aos 26,126 ME já embolsados -- 14,6 ME pela presença, 3,7 ME pelos dois triunfos, 926.000 pelo empate e 6,9 ME pela qualificação para os 'oitavos'.

O Benfica e o Chelsea defrontam-se no sábado pela quarta vez, no segundo encontro dos oitavos de final do renovado Mundial de clubes, marcado para as 16:00 locais (21:00 em Lisboa), no Bank of América Stadium, em Charlotte, Estados Unidos.

