A formação portuguesa entrou forte e determinada no encontro e confirmou o apuramento com o triunfo nos dois primeiros parciais, por 25-15, em cerca de 22 minutos, e 25-19, em 27, que garantia o ponto necessário e eliminava o OK Nis.

A vencer em casa do Nis por 2-0, e já com o apuramento garantido para os oitavos de final da Taça Challenge, o Sporting relaxou e perdeu o terceiro 'set', por 25-16, em cerca de 20 minutos, mas recuperou a concentração no quarto parcial.

Nova entrada forte dos 'leões' permitiu conquistar uma vantagem de quatro pontos à passagem pelos 11-7, que dilatou para seis aos 20-14 e que lhe permitiu gerir e fechar o 'set' aos 25-22, em cerca de 26 minutos, fazendo o 3-1.

O cubano José Masso, com 24 pontos, foi o jogador em destaque no Sporting no capítulo da concretização, seguido de perto pelo sérvio Veljko Masulovic, com 21, em evidência no OK Nis.

O Sporting vai defrontar nos oitavos de final da Challenge a formação gaulesa do Narbonne, orientada pelo treinador argentino naturalizado espanhol Guillermo Falasca, que, enquanto jogador, sagrou-se campeão europeu em 2009.

APS // AJO

Lusa/Fim