A equipa de Rúben Amorim já venceu por duas vezes a formação de Carlos Carvalhal, primeiro na Supertaça (2-1) e depois na primeira volta da I Liga (2-1 em Braga), e vai tentar agora um terceiro triunfo, que lhe permita colar aos 'dragões', que apenas jogam domingo, frente ao Famalicão.

Os 'leões' estão no segundo lugar, com 47 pontos, a três do líder FC Porto, e com mais três do que o Benfica, que já jogou (2-0 em Arouca), enquanto o Sporting de Braga está em quarto, com 32, e vem de dois jogos sem vencer na I Liga.

O Sporting vai entra em campo sem o castigado Nuno Santos e o lesionado Pedro Porro, enquanto o Sporting de Braga não terá no banco o treinador Carlos Carvalhal, expulso na última ronda, no desaire caseiro com o Marítimo (0-1).

O jogo entre o Sporting e o Sporting de Braga está agendado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, e será dirigido por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

Antes, pelas 15:30, o Moreirense, 14.º, com 16 pontos, vai receber o Santa Clara, que é 13.º, com mais um ponto, num duelo entre duas equipas que não perdem há dois jogos e procuram subir na tabela e fugir aos últimos lugares.

Pelas 18:00, o Tondela, 12.º, com 17 pontos, vai receber o Vizela, 16.º com 16, num jogo também importante na luta para evitar os lugares do fundo da classificação. O Tondela não perdeu nos últimos três jogos do campeonato (dois empates e uma vitória), enquanto o Vizela vem de duas derrotas consecutivas.

Para além do triunfo do Benfica, a 19.ª jornada arrancou na sexta-feira com o 10.º empate do Boavista, no reduto do Paços de Ferreira (1-1).

Programa da 19.ª jornada:

- Sexta-feira, 21 jan:

Arouca -- Benfica, 0-2

Paços de Ferreira -- Boavista, 1-1

- Sábado, 22 jan:

Moreirense -- Santa Clara, 15:30

Tondela -- Vizela, 18:00

Sporting -- Sporting Braga, 20:30

- Domingo, 23 jan:

Marítimo -- Belenenses SAD, 15:30

Vitória Guimarães -- Estoril Praia, 15:30

Gil Vicente -- Portimonense, 18:00

FC Porto -- Famalicão, 20:30

