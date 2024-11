Com a saída iminente para o Manchester United, Amorim poderá fazer em Alvalade a sua última partida como técnico dos 'leões' e vai tentar deixar a equipa de Alvalade provisoriamente com seis pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado.

O Sporting recebe o Estrela da Amadora, antepenúltimo classificado, no regresso a 'casa' de figuras como Nani e Jovane Cabral, jogadores formado nos 'leões', mas as atenções estarão todas viradas para Amorim e também para a receção dos adeptos ao treinador, que daqui a uns dias deverá mesmo rumar a Old Trafford.

No líder do campeonato, Pedro Gonçalves poderá voltar ao 'onze' inicial, depois de alguns problemas físicos nas últimas semanas.

O encontro está agendado para as 20:15.

O FC Porto recebe no domingo o Estoril Praia, enquanto o Benfica, terceiro posicionado, a oito pontos do Sporting (mas com menos um jogo), desloca-se no sábado ao Algarve para defrontar o Farense.

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 01 nov:

Sporting - Estrela da Amadora, 20:15

- Sábado, 02 nov:

Rio Ave - Casa Pia, 15:30

Farense - Benfica, 18:00

Gil Vicente - Boavista, 20:30

- Domingo, 03 nov:

AVS - Famalicão, 15:30

Arouca - Sporting de Braga, 18:00

Vitória de Guimarães - Moreirense, 18:00

FC Porto - Estoril Praia, 20:30

- Segunda-feira, 04 nov:

Nacional - Santa Clara, 20:15

LG // MO

Lusa/fim