Sporting junta-se ao FC Porto na final da Taça de Portugal de basquetebol

O Sporting qualificou-se hoje para a final da edição 2019/20 da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer o Vitória de Guimarães por 85-71, no segundo encontro da 'final four', no Pavilhão Multiusos de Odivelas.