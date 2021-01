Sporting falha 'oitavos' da Taça da Europa de basquetebol ao perder com húngaros

O Sporting falhou hoje o apuramento para os oitavos de final da Taça da Europa de basquetebol, ao perder com os húngaros do Szolnoki Olajbanyasz por 78-67, no terceiro jogo do Grupo C, em Wloclawek, na Polónia.