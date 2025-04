Se nos vila-condenses ainda subsiste uma réstia de esperança, depois de terem perdido por 2-0 no estádio José Alvalade, o Tirsense, a primeira equipa do quarto escalão a atingir esta fase da prova, parece já eliminado, depois de ter perdido por 5-0 no jogo da primeira mão, em Barcelos.

O Sporting é o primeiro dos rivais lisboetas a entrar em ação, na terça-feira, em partida com início às 20:45, em Paços de Ferreira, que será a casa do Rio Ave até ao fim da temporada, devido aos danos provocados pela depressão Martinho no estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

Os 'leões', que conquistaram 17 vezes a Taça de Portugal - a última em 2019 -- e perseguem a 31.ª presença na final, venceram o Rio Ave nos três confrontos realizados nesta temporada: dois na I Liga (3-1, em casa, e 3-0, fora) e o embate inicial das 'meias'.

Em 03 de abril, o Sporting ganhou vantagem na corrida ao jogo decisivo graças aos golos marcados pelo moçambicano Geny Catamo, aos 12 minutos, e o sueco Viktor Gyökeres, figura maior da equipa treinada por Rui Borges, aos 45+1, de grande penalidade.

Os 'leões' iniciaram a caminhada na prova com um triunfo sobre o Portimonense (2-1), sob o comando de Ruben Amorim, goleando depois ao Amarante (6-0), com João Pereira como treinador, antes de Rui Borges assumir as rédeas e bater Santa Clara (2-1, após prolongamento) e Gil Vicente (1-0).

O líder da I Liga, em igualdade com o Benfica, tem mais de o dobro dos pontos do Rio Ave, 11.º classificado na prova, que terá um capítulo decisivo em 10 de maio, com o dérbi lisboeta na 33.ª e penúltima jornada, duas semanas antes da final da Taça, agendada para 25 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Para o Benfica, recordista destacado de títulos, com 26 troféus conquistados, a 39.ª presença no jogo decisivo parece um dado adquirido, atendendo à goleada obtida na primeira mão, com um autogolo de João Pedro (16 minutos) e remates certeiros de João Rego (26), Prestianni (67), Arthur Cabral (72) e Schjelderup (84).

As 'águias', que venceram seis das oito finais em que defrontaram os 'leões' (a última em 1996, num jogo marcado pela morte de um adepto sportinguista, atingido por um 'very light'), tinham antes batido Pevidém (2-0), Estrela da Amadora (7-0), Farense (3-1) e Sporting de Braga (1-0),

A vantagem alcançada há pouco mais de uma semana deve permitir ao treinador Bruno Lage poupar vários habituais titulares no encontro de quarta-feira, com o sétimo colocado da Série A do Campeonato de Portugal, no Estádio da Luz, a partir das 20:15.

As meias-finais da Taça de Portugal não contam com a presença do detentor do troféu e vencedor das três últimas edições da prova, o FC Porto, que está a protagonizar uma época dececionante e foi eliminado na quarta ronda pelo Moreirense, ao perder por 2-1.

RPC // AO

Lusa/fim