O pontapé de saída será dado no Paços de Ferreira-Nacional, no dia 05, sexta-feira, a partir das 18:30, e prossegue no mesmo dia com o Sporting-Santa Clara, no estádio de Alvalade, a partir das 20:45.

O FC Porto entra em ação no sábado, dia 06, frente ao Gil Vicente, em Barcelos, a partir das 18:00, enquanto o Benfica só o fará no dia 08, segunda-feira, com uma deslocação curta ao estádio do Jamor para defrontar o Belenenses SAD, a partir das 20:15.

A 22.ª jornada fecha no dia 09, terça-feira, com um aliciante Sporting de Braga-Vitória de Guimarães, um dérbi minhoto tradicionalmente 'quente' pela rivalidade que opõe os dois clubes, cujo início está marcado para as 21:45.

Jogos da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 05 de março

Paços de Ferreira -- Nacional, 18:30

Sporting -- Santa Clara, 20:45

- Sábado, 06 de março

Portimonense -- Tondela, 15:30

Gil Vicente -- FC Porto, 18:00

Boavista -- Famalicão, 20:30

- Domingo, 07 de março

Marítimo -- Moreirense, 17:30

Rio Ave -- Farense, 20:00

- Segunda-feira, 08 de março

Belenenses SAD -- Benfica, 20:15

- Terça-feira, 09 de março

SC Braga -- Vitória de Guimarães, 21:45

